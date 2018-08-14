В Костомукше пьяный мужчина забрался в общежитие и избил постояльца

В Костомукше житель Медвежьегорского района приговорен к исправительным работам за нанесение побоев, сообщает местная прокуратура.

Как сообщает прокуратура Костомукши, 32-летний водитель-экспедитор находился в апреле в Костомукше в командировке.

Вечером в состоянии алкогольного опьянения он через незапертую дверь проник в комнату общежития, на требования потерпевших покинуть жилое помещение не реагировал, избил проживающего в комнате мужчину и повредил находящееся имущество.

Суд приговорил мужчину к 5 месяцам исправительных работ, в течение которых из заработной платы осужденного в доход государства будут удерживаться 5%.

Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на сумму 35 тысяч рублей и возмещении материального ущерба на сумму 24 тысячи рублей. Приговор не вступил в законную силу.