На северо-западе Карелии произошло массовое ДТП.

В Костомукше 20-летний юноша, находясь за рулём автомобиля марки ВАЗ 2112 в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоявшие на парковке автомобили Chevrolet и ВАЗ 2115, сообщили в ГАИ Карелии.

— В результате ДТП травмированы 41-летний пассажир автомобиля Chevrolet и 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115, — рассказали в ведомстве.

Напомним, за первые семь месяцев 2025 года на дорогах республики сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления 787 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Практически каждый десятый из них был задержан повторно.