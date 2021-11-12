В Костомукше построят дом-интернат для престарелых и инвалидов

Общая стоимость строительства составит более 1,6 миллиарда рублей.

В карельском городе Костомукша построят дом-интернат для престарелых и инвалидов. Средства на эти цели планируется выделить из федерального и республиканского бюджетов. Общая стоимость строительства составит более 1,6 миллиарда рублей, из которых около 535 миллионов поступят из карельской казны.

Согласно распоряжению республиканского правительства об осуществлении бюджетных инвестиций в этот объект, дом-инвалидов предполагается построить в течение 2022–2024 годов. Социальное учреждение рассчитано на 200 мест.