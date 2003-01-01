В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

Напомним , ранее крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии. Завод компании «Аква Фид» в поселке Березовка Кондопожсского района будет производить до 50 тысяч тонн качественных кормов в год.

В настоящее время компания ведет проектные работы и подготовку земельных участков общей площадью 4,4 гектара. Для перевода одного из участков в категорию сельхозназначений компания обратилась за помощью в Корпорацию развития Карелии. В августе 2023 года компания получила статус резидента, а вместе с ним налоговые льготы и возможность участия в государственных программах поддержки. Полная загрузка комплекса планируется к середине 2028 года.

Предприятие будет специализироваться на выращивании мальков радужной форели в системе замкнутого водоснабжения. Комплекс включит цех для инкубации икры и бассейны для подращивания молоди. Цель проекта — обеспечение посадочным материалом форелевых хозяйств Карелии.

Костомукшская компания «Калалахти» начала реализацию инвестиционного проекта по созданию рыбоводного комплекса. Объем инвестиций составит более 252 миллионов рублей, будет создано 12 новых рабочих мест. Об этом сообщили в Корпорации развития РК.

