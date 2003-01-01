В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

Сейчас ведутся проектные работы, участки готовят к строительству.
Костомукшская компания «Калалахти» начала реализацию инвестиционного проекта по созданию рыбоводного комплекса. Объем инвестиций составит более 252 миллионов рублей, будет создано 12 новых рабочих мест. Об этом сообщили в Корпорации развития РК.
Предприятие будет специализироваться на выращивании мальков радужной форели в системе замкнутого водоснабжения. Комплекс включит цех для инкубации икры и бассейны для подращивания молоди. Цель проекта — обеспечение посадочным материалом форелевых хозяйств Карелии.
В настоящее время компания ведет проектные работы и подготовку земельных участков общей площадью 4,4 гектара. Для перевода одного из участков в категорию сельхозназначений компания обратилась за помощью в Корпорацию развития Карелии. В августе 2023 года компания получила статус резидента, а вместе с ним налоговые льготы и возможность участия в государственных программах поддержки. Полная загрузка комплекса планируется к середине 2028 года.
Напомним, ранее крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии. Завод компании «Аква Фид» в поселке Березовка Кондопожсского района будет производить до 50 тысяч тонн качественных кормов в год.