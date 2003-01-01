В Костомукше пройдут похороны погибшего солдата

В Православном Храме Костомукши состоится церемония прощания с погибшим защитником Отечества Евгением Курченко.

3 октября в 11:00 в Православном Храме Костомукши состоится церемония прощания с военнослужащим Евгением Курченко, погибшим при исполнении воинского долга. Администрация Костомукшского муниципального округа приглашает земляков почтить память погибшего.

Траурной церемонии будет отпевание и прощание с погибшим. Родным и близким Евгения Курченко выражаются глубокие соболезнения.

