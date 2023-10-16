В Костомукше прошли диспансеризацию дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации

По словам главы Минздрава Карелии, всего было обследовано 45 детей.

Бригада врачей детской поликлиники Межрайонной больницы № 1 Костомукши провела медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних, в том числе диспансеризацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом в личном профиле 18 октября рассказал Михаил Охлопков.

По словам главы Минздрава Карелии, всего было обследовано 45 детей.



С начала года профосмотры прошли 4 700 детей Костомукшского городского округа и почти 1 000 детей из Муезерского района, отметил Охлопков.