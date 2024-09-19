В Костомукше прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Рассмотрели 35 административных материалов, в восьми из них зафиксировали факты побоев.

В городе горняков Карелии на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 25 сентября рассмотрели 35 административных материалов, сообщили в паблике Костомукшского городского округа.

Как отметили в источнике, девять персональных дел были посвящены мелким хищениям.

В восьми материалах зафиксировали факты побоев.

В четырех административных материалах рассмотрели факты порчи имущества.

По информации секретаря комиссии, три протокола были составлены за распитие несовершеннолетними алкоголя и за недолжное исполнение родителями своих обязанностей.

Кроме того, два материала рассматривались в контексте совершения кражи, мелкого хулиганства и оскорбления людей.

Разобрали на комиссии случай нарушения тишины и покоя, а также потребление никотиносодержащей продукции.