В Костомукше прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Рассмотрели 35 административных материалов, в восьми из них зафиксировали факты побоев.
В городе горняков Карелии на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 25 сентября рассмотрели 35 административных материалов, сообщили в паблике Костомукшского городского округа.
Как отметили в источнике, девять персональных дел были посвящены мелким хищениям.
В восьми материалах зафиксировали факты побоев.
В четырех административных материалах рассмотрели факты порчи имущества.
По информации секретаря комиссии, три протокола были составлены за распитие несовершеннолетними алкоголя и за недолжное исполнение родителями своих обязанностей.
Кроме того, два материала рассматривались в контексте совершения кражи, мелкого хулиганства и оскорбления людей.
Разобрали на комиссии случай нарушения тишины и покоя, а также потребление никотиносодержащей продукции.
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