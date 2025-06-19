В Костомукше простятся с погибшим на СВО Дмитрием Терентьевым

27 июня в Костомукше состоится церемония прощания с участником специальной военной операции Дмитрием Терентьевым, сообщил глава города Сергей Новгородцев.

Церемония прощания с бойцом пройдет в костомукшском храме в 12:00, похороны – в 13:00.

– Наш земляк Дмитрий Терентьев погиб при исполнении боевого долга. От себя лично и от имени администрации приношу соболезнования родным и близким Дмитрия. Вечная память герою, – сказал Сергей Новгородцев.

Ранее в зоне СВО погиб боец из поселка Кааламо Данила Чудаков.