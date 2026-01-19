В Костомукше простятся с погибшим на СВО Ильей Космачевым

закрыть

Уполномоченный по правам ребёнка Карелии Геннадий Сараев рассказал, как взрослым вести себя в критических ситуациях с детьми.



Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев назвал основные риски для поколения Альфа — детей, выросших в цифровом мире и склонных к импульсивным поступкам (родились с начала 2010-х по середину 2020-х годов). Его комментарий прозвучал на фоне тревожных новостей, в том числе о трагическом падении ребёнка из окна в начале 2026 года.

