В Костомукше простятся с погибшим на СВО Ильей Космачевым

Карелия потеряла еще одного бойца.
Завтра, 21 января, в Костомукше состоится церемония прощания с местным жителем Ильей Космачевым, погибшим в ходе специальной военной операции. О смерти бойца сообщил глава администрации города Александр Дмитриев.
Дмитриев выразил соболезнования семье и всем, кто знал Илью Космачева.
— С тяжелым сердцем сообщаю об еще одной потере с фронта. В ходе специальной военной операции погиб Космачев Илья, — говорится в сообщении.
Траурная церемония начнется в 12:00 в православном храме Костомукши. После этого, в 13:00, пройдут похороны на городском воинском кладбище.
