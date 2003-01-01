В Костомукше простятся с погибшим на СВО земляком

Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач.
4 сентября в 11:00 в православном храме Костомукши состоится церемония прощания с уроженцем города Александром Яковлевым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщила и. о. руководителя округа Наталья Король на своей странице ВКонтакте.
— Его мужество, самоотверженность и верность Отечеству навсегда останутся примером для всех нас, — отметила она.
Глава района также выразила соболезнования родным и близким бойца.
Ранее мы писали, что в Суоярви в последний путь проводили рядового Александра Аблачинскаса, погибшего в возрасте 28 лет при выполнении боевых задач на Украине.