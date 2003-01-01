В Костомукше разыскивают кота, который уехал на крыше автомобиля

В Костомукше хозяева разыскивают своего кота Марселя, который невольно отправился в экстремальное путешествие.

12 сентября около 16:00 питомец забрался на крышу припаркованного автомобиля на улице Горняков, и водитель, не заметив кота, уехал. Об этом владельцы животного рассказали в паблике «Антибеседка – Костомукша».

Судя по записи с городской камеры видеонаблюдения, машина с котом на крыше проехала по улице Ленина, после чего, предположительно, Марсель самостоятельно направился в сторону дома №12. Опубликовано видео поездки.

Хозяева кота просят помощи в поисках и обещают вознаграждение нашедшему. Контакты для связи указаны в соцсети.

