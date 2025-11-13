В Костомукше строят крытый ледовый каток

Крытую ледовую площадку строят в Костомукше по проекту «Современный облик сельских территорий».
Уже проведены работы по подготовке строительной площадки, устройству фундамента, приобретено необходимое оборудование для обеспечения функционирования катка, рассказали в Минсельхозе Карелии.
— Общая стоимость проекта на 2025–2026 годы составляет 398,3 млн рублей, из них 278,8 млн рублей — средства субсидии, 119,5 млн рублей — внебюджетные источники (инвестор ПАО «Северсталь»), — рассказали в ведомстве.
Окончание работ — сентябрь 2026 года.
В 2025 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Карелии реализуется капитальный ремонт и строительство социальных объектов в сфере образования, культуры и спорта в трех городах республики: Сортавала, Костомукша и Олонец.
Ранее в Минсельхозе сообщали, что с подрядчиком, который выиграл конкурс на строительствл ФОКа в Олонце, разорвали контракт. Для продолжения работ и завершения реализации проекта в настоящее время проводится работа по передаче финансирования с муниципального на республиканский уровень.