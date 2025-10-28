В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

В Костомукше трое учащихся местного колледжа в возрасте 15 и 16 лет были задержаны по подозрению в повреждении оборудования на вышке сотовой связи.

По предварительным и пока неофициальным данным, молодые люди облили электрооборудование техническим раствором, что привело к временному нарушению связи у абонентов одного из операторов.

Инцидент произошел на прошлой неделе. По информации, полученной от наших источников, знакомых с ситуацией, подростки действовали по указанию неизвестного, с которым вышли на связь через мессенджер. Вербовщик обещал денежное вознаграждение.

В тот же день все трое подозреваемых были установлены и задержаны. Однако, как сообщили наши источники, уголовное дело до сих пор не возбуждено. Решается вопрос, была ли это диверсия или просто хулиганство. Расследованием преступлений, где обвиняемыми являются несовершеннолетние, занимаются следователи Следственного комитета РФ. Однако в Следкоме дела пока нет, им, насколько нам известно, занимаются сотрудники ФСБ, где по данному факту пока комментариев не дают.

В настоящий момент молодые люди отпущены на свободу. Добавим, что повреждения не привели к длительному простою вышки, и в настоящее время она функционирует в штатном режиме.

Официальные представители Следственного комитета, МВД по Республике Карелия и УФСБ Карелии от комментариев по данному инциденту воздерживаются.

В полиции раскрыли подробности «обстрела» автобуса в Петрозаводске.