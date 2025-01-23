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В Костомукше участились пожары в мусоропроводах из-за непотушенных окурков

Новости. Общество
08:40, 24 Января 2025
фото: © Pawel Czerwinski / Unsplash

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Жителям Костомукши напомнили, что непотушенные окурки в мусоропроводе - угроза для всего дома.

В Костомукше участились случаи возгорания мусоропроводов из-за непотушенных окурков. Только в дом № 5 по улице Калевала спасатели выезжали по этой причине уже трижды за месяц. Об этом написали в издании «64 параллель онлайн».

Сообщается, что первый вызов в диспетчерскую службу по адресу Калевала, 5 поступил 15 января. Тогда возгорание произошло в первом подъезде и едва не привело к серьезному пожару. Дважды за неделю задымление было зафиксировано во втором подъезде этого же дома.

Несмотря на наличие информационных табличек «Не бросайте в мусоропровод непотушенные сигареты и спички», жители, по всей видимости, игнорируют это предупреждение. В издании подчеркнули, что проблема бросания окурков в мусоропроводы характерна не только для дома № 5 по улице Калевала, но и для многих других домов города.

Журналисты отметили, что бросание непотушенных сигарет в мусоропровод представляет серьезную опасность для всех жильцов дома. Угрозу несет не только огонь, но и продукты горения, которые быстро распространяются по всем этажам, заполняя помещения едким дымом. Последствия таких происшествий могут быть разными: от въедливого запаха гари, пропитывающего вещи, до отравления продуктами горения и возникновения серьезного пожара в здании.

Ситуацию усугубляет и то, что мусорокамеры часто забиты коробками от пиццы и строительным мусором. Попадание горящего окурка на эти легковоспламеняющиеся материалы может привести к быстрому распространению огня и серьезным последствиям. «Такая ситуация вынуждает в некоторых домах держать дверь в мусорокамеру не запертой, чтобы в случае возгорания пожарные могли беспрепятственно добраться до источника огня», — поделились в издании.

В самом конце журналисты добавили, что в Костомукше были случаи, когда в мусоропроводы бросали даже петарды.

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