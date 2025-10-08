В Костомукше установили лифт для тех, кто ходит на руках

Многомесячная эпопея с лифтовым хозяйством в Костомукше все еще не закончена. Она превратилась в городской анекдот.

Пассажирские подъемники в жилых домах города горняков остановились весной, причем планово — их начали менять. «Столица на Онего» рассказывала эту историю еще летом.

Напомним, управляющая компания стала участником программы ускоренной замены лифтов через ассоциацию Российского лифтового объединения. Коммерческое предложение от компании «Мосрегионлифт» было заманчивым: лифты ставили в рассрочку. Напомним, что приобретать и содержать это общедомовое имущество обязаны жильцы, а оно весьма дорогое.

Договоры заключили еще в марте 2024-го, к октябрю — год назад — все монтажи должны были быть закончены. Но приступили к ним только в прошедшем апреле, а в середине мая рабочие покинули город, оставив незавершенную работу.

Причиной стали форс-мажорные обстоятельства: банк-партнер подрядчика пересмотрел кредитные программы, и компания осталась без финансирования. Надо сказать, что «Мосрегионлифт» от ответственности не прятался, и в итоге деньги нашлись. В сентябре монтажи возобновились. Все кабины были установлены — правда, не без казусов. Вот такой лифт обнаружили у себя на площадке жильцы одного из домов.



Люди задались вопросом: ладно что кнопка слева — почему инструкция по эксплуатации вверх ногами и внизу? Комментарии в паблике «Антибеседка Костомукши» запестрели предположениями:

— Встать задом к дверям лифта,

— наклониться вперёд как можно больше,

— повернуть голову через правое плечо на угол ~ 45 градусов.

— читать правила пользования лифтом.

«Надо принять стойку на руках и читать. Ноги мы за полгода натренировали, теперь будем руки»;

«Лишь бы сам лифт не вверх тормашками стоял, а остальное и так сойдёт».

С грехом пополам работу довели до конца, казус исправили, начались тесты и приемка в эксплуатацию. Но 27 сентября управляющей компанией было принято решение приостановить тестирование лифтов, которые еще не приняты. Как выяснилось, подрядчик не предоставил всю необходимую документацию.

За прошедшие недели документы все-таки довезли до Костомукши, и девять из десяти лифтов были, наконец, приняты и допущены к использованию. Один — на улице Первомайской, 10 — до сих пор стоит, и когда он заработает, в управляющей организации сказать не могут.