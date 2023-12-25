В Костомукше в Новогоднюю ночь не будет массовых гуляний

Причиной стала особая общественно-политическая ситуация в стране.

В связи с особой общественно-политической ситуацией в стране, в Костомукше в Новогоднюю ночь не будут проводить массовые уличные гуляния. Об этом в личном профиле сообщил глава Костомукшского городского округа.

По словам Сергея Новгородова, Новый год — это отличное время, чтобы провести время с семьей, заняться любимыми делами или попробовать для себя что-то новое, уделить внимание и помочь тем, кому особенно необходима поддержка.

Глава округа отметил, что Информационно-туристский центр Костомукши подготовил традиционный буклет, где размещена подробная информация о праздничных развлечениях и событиях. Он подчеркнул, что в новогодние каникулы костомукшан и гостей города ждет большое количество детских и семейных мероприятий, игровых программ, представлений и других активностей.





«С наступающим Новым годом! Уверен, он принесет с собой удачу, радость, здоровье, много приятных встреч и ярких событий!», — написал Сергей Новгородов.

Напомним, жителей Петрозаводска в новогодние каникулы ждет насыщенная программа.