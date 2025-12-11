В Костомукше в путевых листах водителей вместо врача ставил печати обычный работник

41-летний сотрудник организации вместо врача проставлял в путевых листах подчинённых печати и подписи, удостоверяющие прохождение обязательного предсменного медицинского осмотра.
Проверка была инициирована после обращения службы безопасности предприятия, сотрудники которой усомнились в подлинности документов. В ходе разбирательства участковый установил, что подозреваемый совершал эти действия в период отсутствия уполномоченного медицинского работника, который находился в отпуске, сообщает МВД Карелии. Таким образом, сотрудники выходили на работу без необходимой проверки состояния здоровья.
Фигурант дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее мы сообщали, что Карелии пройдут массовые проверки водителей такси и микроавтобусов.