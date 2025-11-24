В Костомукше в страшном пожаре сгорели бар, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис»

РЕКЛАМА
«Это будет точка притяжения»: что ждет Петровский завод в Кончезеро
24 ноября, 16:20 Статьи
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
В Петрозаводске назвали дату начала продаж проездных на декабрь для троллейбусов

08:20

Власти Петрозаводске рассказали, будет ли в этом году новогодний салют

08:00

07:40

150-метровый подвесной мост откроют в Карелии к Новому году

07:19

Участник СВО возглавил отдел в Минпромторге Карелии

07:00

Прокуратура потребовала 13 лет колонии для петрозаводского шоумэна, который убил бывшую девушку

06:39

Отработка в течение трех лет потребуется на всем выпускникам медвузов

00:08

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Рыбаки проверили толщину льда на озерах недалеко от Петрозаводска

21:30

Бывший военный госпиталь в городе Сортавала станет гостиницей

20:23

Ученые и фермеры Карелии совместно создадут «идеальный салат»

20:00

Пират, кот, Белый Кролик и Страна Чудес: что ждет гостей праздника в честь юбилея библиотек

19:29

Мастер из Карелии завоевала серебро на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Сочи

19:01

В Карелии растет заболеваемость ОРВИ

18:31

Поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Сегеже

18:02

«Яндекс» запустил роботов-доставщиков в Санкт-Петербурге

17:38

Символом фестиваля «Зимние фонтаны» в этом году станет дятел

17:18

Мокрый снег накроет Карелию 25 ноября

17:03

Новый собственник петровского завода в Кончезеро рассказал, что планирует открыть в исторических зданиях

16:47

В Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Сергеем Байдаковым

16:32

Овощи и яйца в Карелии стали дороже, а сахар и макароны — дешевле

16:14

Юные самбисты из Карелии завоевали восемь медалей на турнире в Ленобласти

15:46

Администрацию Сортавальского округа обязали взять на баланс бесхозную дорогу

15:32

Карельские ученые выяснили, можно ли есть зараженного плоским червем леща

15:16

На 100-м году жизни скончался легендарный футболист Никита Симонян

15:02

Цены на жильё в России в 2027 году могут вырасти в два раз выше инфляции

14:49

Серия взрывов прогремит на газопроводе в Лахденпохском районе

14:34

Супруги Андрияшевские из Костомукши отметили золотую свадьбу

14:17

Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину

14:02

Детский сад № 89 в Петрозаводске открылся после завершения капремонта

13:48

Количество пользователей МАХ достигло 55 миллионов

13:32

61-летняя женщина попала под колёса авто в центре Петрозаводска

13:13

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии 21 ноября

12:59

Элиссан Шандалович и депутаты обсудили с Инной Колыхматовой приоритеты Петрозаводска перед принятием бюджета Карелии

12:52

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

12:43

«Динамо-Карелия» уступила «Красной Армии» на домашнем льду в Кондопоге

12:38

Брат и сестра из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей

12:21

31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО

12:06

В Териберке спасли покусанного собаками тюленя

11:43

В Петрозаводске установят бюст генералу Валериану Фролову

11:29

В Фонде «Защитники Отечества» рассказали, как помогают в поиске без вести пропавших бойцов СВО

11:25

Две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие

11:12

По программе «Земский работник культуры» в Карелию приехали специалисты из других регионов России

10:50

В Петрозаводске водитель автобуса спровоцировал массовую аварию

10:37

Музей «Кижи» получил международную награду за вклад в архитектуру

10:18

Сильный снегопад ожидается в Карелии

09:59

В Карелии завершилась вакцинация от гриппа

09:31

В РЖД предупредили о мошенниках, продающих недействительные билеты на поезд Деда Мороза

08:59

Три троллейбуса в Петрозаводске временно изменят маршруты

08:39

Над Архангельской областью впервые сбиты два украинских беспилотника

08:20

Активисты требуют открыть границу с Финляндией автопробегом к КПП

08:00

МЧС предупреждает о сильном снеге в южных и центральных районах Карелии

07:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле

07:20

Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей

07:00

Пропавшая в Питкярантском районе 15-летняя девочка найдена живой

06:40

«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

00:10
В Костомукше в страшном пожаре сгорели бар, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис»
Сегодня 07:40 Происшествия
Стали известны новые подробности пожара, который произошел в Костомукше 21 ноября.

фото: © ОНД и ПР по Костомукше

Мы уже рассказывали о пожаре в баре «Пирамида» в Костомукше, который произошел в ночь на 21 ноября. Напомним, изначально сообщалось о пожаре на площади 250 кв. метров. Однако все оказалось гораздо хуже. Наши коллеги из местного издания «64 параллель» выяснили все подробности.

Как выяснилось, крупный пожар уничтожил почти тысячу квадратных метров площади здания. Пожар тушили 17 человек и четыре автоцистерны. Для ликвидации огня потребовалось длительное время, поскольку ранее кто-то построил вторую кровлю на этом здании. Двойная крыша препятствовала эффективному тушению и способствовала распространению огня. 21 ноября, в пятницу, огонь тушили до 20 часов. В субботу, 22 ноября, пожарные разбирали тлеющие конструкции и дополнительно проливали их водой.

В результате огнём значительно повреждены внутренние конструкции и отделочные элементы на площади 960 квадратных метров. В строении находились бар «Пирамида», пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис», цех по стирке ковров «АртХим» и пункт приёма металла.
У многодетного отца Артёма Бахаева в сгоревшем здании находилась мастерская по химчистке ковров и перетяжке мебели. Огонь уничтожил всё дорогостоящее оборудование и инструмент. Страховки не было. Помощь семье Артёма решили оказать сами костомукшане.

В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что клиенты смогут оформить повторный заказ самостоятельно в любой удобный пункт выдачи. Продавцам же компенсируется стоимость повреждённых товаров — они не понесут убытков.

В эту же ночь автомобиль взорвался при пожаре в Олонце. 

 

Марк Вологдин
боец смешанных единоборств
Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз
О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

подробнее

