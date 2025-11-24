В Костомукше в страшном пожаре сгорели бар, пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис»

Стали известны новые подробности пожара, который произошел в Костомукше 21 ноября.

Мы уже рассказывали о пожаре в баре «Пирамида» в Костомукше, который произошел в ночь на 21 ноября. Напомним, изначально сообщалось о пожаре на площади 250 кв. метров. Однако все оказалось гораздо хуже. Наши коллеги из местного издания «64 параллель» выяснили все подробности.

Как выяснилось, крупный пожар уничтожил почти тысячу квадратных метров площади здания. Пожар тушили 17 человек и четыре автоцистерны. Для ликвидации огня потребовалось длительное время, поскольку ранее кто-то построил вторую кровлю на этом здании. Двойная крыша препятствовала эффективному тушению и способствовала распространению огня. 21 ноября, в пятницу, огонь тушили до 20 часов. В субботу, 22 ноября, пожарные разбирали тлеющие конструкции и дополнительно проливали их водой.

В результате огнём значительно повреждены внутренние конструкции и отделочные элементы на площади 960 квадратных метров. В строении находились бар «Пирамида», пункты выдачи «Озон» и «Вайлдберрис», цех по стирке ковров «АртХим» и пункт приёма металла.

У многодетного отца Артёма Бахаева в сгоревшем здании находилась мастерская по химчистке ковров и перетяжке мебели. Огонь уничтожил всё дорогостоящее оборудование и инструмент. Страховки не было. Помощь семье Артёма решили оказать сами костомукшане.

В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что клиенты смогут оформить повторный заказ самостоятельно в любой удобный пункт выдачи. Продавцам же компенсируется стоимость повреждённых товаров — они не понесут убытков.

В эту же ночь автомобиль взорвался при пожаре в Олонце.