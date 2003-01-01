В Костомукше выбрали нового главу

Главой Костомукшского муниципального округа стал сотрудник «Карельского окатыша».



Главой Костомукшского муниципального округа стал Александр Дмитриев. До этого он занимал должность директора по правовым вопросам «Карельского окатыша», рассказали в издании "64 параллель".

За него в тайном голосовании – выбирали между двумя кандидатами – отдали голоса 13 депутатов.

К обязанностям Александр Дмитриев приступит с 27 октября после передачи дел на актуальном месте работы.

Напомним, предыдущего главу округа Сергея Новгородова лишил полномочий суд. С 2021 года по 2023 год во время декларационной кампании он не указывал информацию о том, что у его супруги есть банковские счета за границей в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Помимо этого, глава округа не урегулировал возникший конфликт интересов при принятии решения о предоставлении субсидии из муниципального бюджета предприятиям, директором и учредителями которых являлись его близкие родственники.