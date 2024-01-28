В Костомукше вынесли приговор мужчине за хищение свыше 2 млн рублей

Фигурант действовал в составе организованной группы.

Костомукшский городской суд Карелии осудил жителя, который занимался телефонным мошенничеством в составе организованной группы, сообщили в пресс-службе инстанции.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении пяти преступлений.

В период с сентября по декабрь 2019 года участники организованной группы звонили жителям различных регионов России, представлялись сотрудниками служб безопасности различных кредитно-банковских организаций.

Они входили к пострадавшим в доверие, в том числе путем сообщения их персональных данных, после чего сообщали, что ими пресечена попытка незаконного списания денежных средств с банковских счетов, убеждали их перевести денежные средства в целях обеспечения их сохранности на специальный резервный счет. Заверяли, что в дальнейшем денежные средства будут им возвращены.

Как рассказали в источнике, потерпевшие либо самостоятельно переводили денежные средства на указанный мошенниками банковский счет, к которому у них имелся доступ, либо сообщали сведения, необходимые для списания денежных средств с банковских счетов, после чего преступники обналичивали деньги либо приобретали цифровые товары, расплачиваясь банковскими картами потерпевших.

Всего фигурант и остальные участники преступной группы похитили 2 711 406 рублей 9 копеек.

Приговором суда по совокупности преступлений было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

С мужчины взыскали процессуальные издержки по делу в сумме 100 077 рублей 45 копеек, связанные с выплатой вознаграждения защитникам.