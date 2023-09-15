В Костомукше за лучшую короткометражку проголосуют фонариками

В предстоящие выходные в городе горняков пройдет Фестиваль уличного кино (16+).
В паблике Центра Культурного Развития «Среда» рассказали о предстоящем культурном событии в Костомукше.
Там 23 сентября пройдет юбилейный — 10-й сезон Фестиваля уличного кино.
Центр «Среда» присоединяется к этому, уже ставшему ежегодным, событию, начиная с 2019 года.
Как и всегда, зрителя ждут лучшие короткометражные фильмы, снятые в России за последний год.
Каждый год в адрес фестиваля поступают сотни заявок от молодых режиссеров, которые хотят, чтобы их фильмы увидели тысячи зрителей по всей стране.
В этом году 7 фильмов стали финалистами конкурса, уточнили в паблике.
Лучшую короткометражку выберут с помощью зрителей. После просмотра всей программы их просят проголосовать фонариками.
Площадкой мероприятия 23 сентября в городе горняков станет Центр культурного развития «Среда».
Начало в 19.00. Вход свободный.
Ранее X Фестиваль уличного кино состоялся в Петрозаводске.
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