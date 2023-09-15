В Костомукше за лучшую короткометражку проголосуют фонариками

В предстоящие выходные в городе горняков пройдет Фестиваль уличного кино (16+).

В паблике Центра Культурного Развития «Среда» рассказали о предстоящем культурном событии в Костомукше.

Там 23 сентября пройдет юбилейный — 10-й сезон Фестиваля уличного кино.

Центр «Среда» присоединяется к этому, уже ставшему ежегодным, событию, начиная с 2019 года.



Как и всегда, зрителя ждут лучшие короткометражные фильмы, снятые в России за последний год.



Каждый год в адрес фестиваля поступают сотни заявок от молодых режиссеров, которые хотят, чтобы их фильмы увидели тысячи зрителей по всей стране.

В этом году 7 фильмов стали финалистами конкурса, уточнили в паблике.



Лучшую короткометражку выберут с помощью зрителей. После просмотра всей программы их просят проголосовать фонариками.

Площадкой мероприятия 23 сентября в городе горняков станет Центр культурного развития «Среда».

Начало в 19.00. Вход свободный.

Ранее X Фестиваль уличного кино состоялся в Петрозаводске.