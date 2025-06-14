В Костомукше загорелся оставленный на ночь под подушкой телефон

Квартира на севере Карелии едва не сгорела из-за вспыхнувшего гаджета.

В Костомукше ночью 23 июня загорелся смартфон, оставленный под подушкой. Устройство не было на зарядке — оно самовоспламенилось. Жильцы успели потушить огонь до приезда пожарных. Обошлось без пострадавших и серьезного ущерба.

В МЧС предупредили, что телефоны нельзя класть под подушку — они перегреваются и могут загореться. Также напомнили, что литий-ионные аккумуляторы (как в телефонах и пауэрбанках) тушат только полным погружением в воду.

Напомним, ранее на борту летевшего из Санкт-Петербурга самолета загорелся пауэрбанк. Во время полета 21-летняя пассажирка заметила, что ее переносной аккумулятор вспыхнул. Девушка попыталась потушить устройство ногами, но получила ожог ступни.