В Костомукше завершен этап благоустройства набережной

В Костомукше завершён этап комплексного благоустройства набережной озера Контокки. Работы уже значительно преобразили общественное пространство, сделав его более привлекательным и комфортным для отдыха.
В ходе этого этапа были выполнены ключевые работы по преображению территории. Все установленные в этом сезоне новые элементы, включая линии освещения и фонари, будут включены и запущены в следующем году, после завершения необходимых технических процедур.
Полное завершение проекта и реализация второго этапа запланированы на 2026 год. Это означает, что в ближайшем будущем пространство ждут дальнейшие изменения.
Администрация и подрядчик обращаются к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к новым объектам благоустройства. Особенно важно сохранить в целости уже смонтированную систему подсветки до момента окончательного завершения всех работ и официального открытия обновлённой набережной.
