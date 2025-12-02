В карельском городе завершили этап благоустройства набережной озера

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Проект благоустройства набережной направлен на создание комфортной городской среды и развитие общественных пространств в Костомукше. Работы выполнены в рамках реализации муниципальной программы по улучшению внешнего облика города.

В ходе работ были обустроены новые освещенные пешеходные дорожки, установлены скамейки, расположенные с учетом видовых перспектив на озеро. Зона отдыха разделена кустарниками по принципу «зеленых комнат» (когда ограждением являются сами растения — прим. автора). , создающих уединенные пространства.

В Костомукше завершен первый этап благоустройства набережной озера Контокки. Подрядная организация выполнила комплекс работ по созданию современной рекреационной зоны для горожан и гостей города.

