В Костомукше жестко столкнулись две иномарки - травмы получил юный водитель

Водитель одной из машин не уступил дорогу другому авто.

О дорожной авариии сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

ДТП произошло в Костомукше в четверг, 26 октября, в 15.35, у дома № 26 на улице Антикайнена. Там столкнулись два автомобиля.

Как рассказали в ГИБДД, 36-летний местный житель за рулем автомобиля Nissan Note, проезжая нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Lanos, который двигался по главной дороге.

В результате дорожного происшествия травмы получил 18–летний водитель Chevrolet Lanos.