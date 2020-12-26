В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 6 пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии

О состоянии больных коронавирусной инфекцией рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По информации Михаила Охлопкова, по данным на 27 декабря в ковид-центрах Карелии находятся 705 пациентов. Из них в состоянии средней тяжести – 551, 148 тяжелых больных.

Врачи борются за жизни 6 больных COVID-19, состояние которых оценивается, как крайне тяжелое, пациенты подключены к аппаратам ИВЛ.

Свободными в Карелии остаются 21,1% ковидных коек.

Напомним, за минувшие сутки подтверждено 368 случаев заражения коронавирусной инфекцией.