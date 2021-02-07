В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 84 тяжелобольных коронавирусом

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 587 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 8 февраля, в стационарах находятся 588 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 493 - в состоянии средней тяжести, 84 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии на 8 февраля свободно 23,1% коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 175 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37850 человек. Выздоровели – 32950. Умерли 254 пациента.