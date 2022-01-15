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В ковидном центре в Петрозаводске отключили воду

Новости. Происшествия
10:51, 16 Января 2022
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

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Из-за аварии на сетях несколько домов и организаций, расположенных на улицах Машезерская и Кузьмина, остались без воды, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Сегодня, 16 января, в 10.00 произошло отключение холодного водоснабжения: ул. Машезерская, д. 33 А, 46А, 45А, ул. Кузьмина, д. 62 ("Женская консультация, Родильный дом им. К.А. Гуткина").

Причиной отключения стало устранение повреждения на централизованных сетях АО "ПКС - Водоканал".

Напомним, что Родильный дом им. К.А. Гуткина" в период пандемии коронавируса был переоборудован в ковидный стационар. Родовспоможение беременных оказывает Перинатальный центр Карелии.

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Комментарии

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кир
2022-01-16 11:51:20
Сколько злобы - уму непостижимо. Редакция, нельзя такие комментарии выпускать в публичное пространство. :)
Вася
2022-01-16 11:21:00
Они что,ковид водой лечат?
Offff
2022-01-16 11:20:51
Губеру некогда реагировать . Еще не все дрова поколоты . А что там одноногий пират -мэр ? Стишки кропает, или новую байку сочиняет ?
Там где правят педроссы ..всегда ..ну вы понимаете . ))
Жорж
2022-01-16 11:48:25
Offff, у приставов по-другому не бывает . :)
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