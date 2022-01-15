В ковидном центре в Петрозаводске отключили воду

Из-за аварии на сетях несколько домов и организаций, расположенных на улицах Машезерская и Кузьмина, остались без воды, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Сегодня, 16 января, в 10.00 произошло отключение холодного водоснабжения: ул. Машезерская, д. 33 А, 46А, 45А, ул. Кузьмина, д. 62 ("Женская консультация, Родильный дом им. К.А. Гуткина").

Причиной отключения стало устранение повреждения на централизованных сетях АО "ПКС - Водоканал".

Напомним, что Родильный дом им. К.А. Гуткина" в период пандемии коронавируса был переоборудован в ковидный стационар. Родовспоможение беременных оказывает Перинатальный центр Карелии.