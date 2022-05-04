В Кремле назвали возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ

Расширение НАТО не способствует безопасности в Евразии, вступление Финляндии в альянс является угрозой для России.

Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

«Безусловно, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным».

Он подчеркнул, что РФ выработает меры по обеспечению своей безопасности, реагируя на эту ситуацию. «Конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — отметил Песков.

При этом, по его словам, практические действия России в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры блока к границам страны. «Все будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура [альянса], приближаться к нашим границам», — пояснил пресс-секретарь президента.

Он напомнил о действующем поручении российского лидера Владимира Путина разработать перечень мер по укреплению западных рубежей РФ в связи с усилением восточного фланга НАТО. «Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — добавил Песков.

«Расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное наш евразийский континент более стабильным и безопасным. Это однозначно», — заключил пресс-секретарь президента.

Как говорится в обнародованном в четверг совместном заявлении президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин, страна должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Формальное решение, как ожидается, будет принято в воскресенье 15 мая.