В Кремле объяснили, почему указ президента о мобилизации продолжает действовать

Песков сообщил, что указ Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей.

Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв нужного числа граждан, который завершен. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему не был отменен указ о мобилизации, если она завершена. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. И здесь я предлагаю ориентироваться на слова и заявления президента России. Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для министерства обороны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач, [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен». Однако, продолжил Песков, «кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил — это связано с исполнением обязанностей военнослужащими» и так далее. «В этой части это продолжает работать», — сказал представитель Кремля.

Песков не стал подробнее говорить о соответствующих положениях. «В том числе это касается и того закрытого пункта (всего в указе Путина о мобилизации десять пунктов, из которых седьмой скрыт под грифом „для служебного пользования“ — прим. ТАСС) и так далее», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук обратился в Администрацию президента РФ и затем опубликовал ответ, в котором говорится, в частности, что действие указа о частичной мобилизации продолжается, однако 28 октября 2022 года оповещение и призыв граждан из запаса были завершены и воинские части комплектуются только за счет добровольцев.

28 октября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.