В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

На восстановление добрососедских отношений уйдут годы.

Спецпредставитель президента России Сергей Иванов заявил, что отношения между Россией и Финляндией не наладятся в ближайшем будущем. По его словам, на это потребуются десятилетия.

— Я работал и жил в Финляндии в советское время — тогда отношения были диаметрально противоположными нынешним, сейчас их практически не существует. <…> В ближайшем будущем нет [отношения между РФ и Финляндией не наладятся], это надолго, на десятилетия. Финляндия — член НАТО, она активно призывает к укреплению восточного рубежа, цитирует Иванова ТАСС.

Спецпредставитель президента отметил, что особенно тяжелые последствия разлада в отношениях ощутила на себе юго-восточная Финляндия. По словам Иванова, в этой части Суоми «происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может».

При этом Иванов выразил надежду, что со временем добрососедские отношения восстановятся.

Напомним, ранее сообщалось, что прогулочный теплоход «M/S Carelia» («Карелия»), символ финско-российского добрососедства, больше не заезжает в Россию. 16 сентября судно вышло из трёхлетнего простоя. На этот раз оно отправилось из Лаппеенранты не в Россию, а на север Финляндии в Савонлинну.