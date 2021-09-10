В Кремле отвергли возможность нового локдауна из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о новом локдауне из-за коронавируса речи не идет.

Власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом информирует РИА Новости.

«Такого нет вообще вопроса сейчас», — подчеркнул он.

Журналисты на брифинге отметили, что вирусологи предсказывают новую волну заболеваемости в конце сентября.

«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — прокомментировал представитель Кремля.

С объявлением пандемии коронавируса в марте 2020 года многие страны, включая Россию, вводили тотальный карантин: люди переходили на домашний режим работы и обучения, не могли свободно перемещаться, приостанавливалась деятельность многих коммерческих предприятий. С ростом коллективного иммунитета и запуском прививочных кампаний ограничения стали снимать, национальные экономики постепенно восстанавливаются.