В Кремле прокомментировали указ о чиновниках с двойным гражданством

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указ о двойном гражданстве касается лишь небольшой группы людей.

Указ о приеме на госслужбу россиян с гражданством других государств касается очень небольшого числа людей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом информирует РИА Новости.

Владимир Путин накануне подписал документ, разрешающий работать чиновникам с иностранным гражданством, если у них нет возможности отказаться от него. При этом они не могут иметь доступ к государственной тайне.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они <…> просто не могут ничего с этим сделать», — сказал Песков.

В качестве примера он привел чиновников с украинским паспортом.

«Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», — уточнил он.

По словам Пескова, именно для этой категории чиновников власти сделали такое исключение.