Молебен с акафистом совершается у мощей местного православного святого Елисея Сумского.

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска ежедневно молятся о заболевших ковидом. Как сообщил сайт Петрозаводской епархии Русской православной церкви, богослужения совершаются по благословению Карельского митрополита Константина.

Служба проходит сразу после литургии. Молебен с акафистом о здравии болящих коронавирусной инфекцией совершается у чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница» и у мощей местного святого, преподобного Елисея Сумского.