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В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска воссоздадут драгоценный оклад образа Тихвинской иконы Божией Матери

Новости. Общество
14:02, 25 Февраля 2022
фото: © eparhia10.ru

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Оклад изготовят уральские мастера из золота, серебра и драгоценных камней.

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска воссоздадут драгоценный оклад и изготовят киот для образа Тихвинской иконы Божией Матери. Как сообщает сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, оклад делают уральские мастера из золота, серебра и драгоценных камней, а деревянным напольным киотом занимаются карельские умельцы.

О самом образе Тихвинской иконы Божией Матери, который находится в соборе, почти ничего не известно. Скорее всего, он был написан московскими мастерами в конце XIX века как список с оригинальной иконы.

Воссоздание оклада приурочено к столетию издания декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2022-02-25 14:28:16
Т. е. церковь тратит на "золото, серебро и драгоценные камни". Но на оплату отопления и электричества собственных помещений пишут слезные воззвания. А восмтановления Успенской церкви и вообще просят сделать за счёт бюджета РФ. В который они не внесли ни копейки!
Мотя
2022-02-25 14:34:26
Leopol'd, а что теперь с церковью то после введения санкций будет ? Подскажи , дядя . :)
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