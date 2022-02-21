В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска воссоздадут драгоценный оклад образа Тихвинской иконы Божией Матери

Оклад изготовят уральские мастера из золота, серебра и драгоценных камней.

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска воссоздадут драгоценный оклад и изготовят киот для образа Тихвинской иконы Божией Матери. Как сообщает сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, оклад делают уральские мастера из золота, серебра и драгоценных камней, а деревянным напольным киотом занимаются карельские умельцы.

О самом образе Тихвинской иконы Божией Матери, который находится в соборе, почти ничего не известно. Скорее всего, он был написан московскими мастерами в конце XIX века как список с оригинальной иконы.

Воссоздание оклада приурочено к столетию издания декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей.