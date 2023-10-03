В крупнейшей реке Карельского перешейка пропавшего рыбака искали с помощью коров

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18:00, 03 Октября 2023
фото: Freepik

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Спасатели нашли сначала перевернувшуюся лодку, а затем тело мужчины.

Мужчина взял лодку напрокат и отправился на рыбалку в Приозерском районе Ленинградской области. Спустя четыре дня на поиски выдвинулись спасатели, в своем деле они задействовали не только гидролокатор, но и фотографии парнокопытных.

Как сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, в минувшее воскресенье спасатели вытащили тело мужчины из озера Вуокса. Погибший взял лодку в прокат и поехал на рыбалку еще 27 сентября, после чего несколько дней не выходил на связь.

Как сообщил 47news очевидец, работник лодочной станции, сведения о пропаже рыбака он передал в полицию, а затем и в МЧС. Выяснилось, что в процессе пути погибший высылал своей жене фотографии с коровами, которых он увидел на берегу озера. Затем мужчина перестал отвечать, хотя его телефон работал. По фото с животными спасателям и удалось определить возможное местонахождение лодки.

Как сообщили 47news в полиции, в 9:56 1 октября на поиски 53-летнего мужчины выезжали спасатели ПСО Приозерска.

Спасатели обнаружили место стоянки лодки. По информации очевидца, рядом с ней находилась одежда погибшего и спиртное. Вероятно, рыбак решил искупаться и утонул.

Поисковики на катере «РИБ-700» проехались по берегу и с помощью гидролокатора в 15:50 нашли тело в воде. Его вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.

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