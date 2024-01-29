В крупнейшей школе Карелии прошла эвакуация

Кинологи и полиция обследовали школу № 55 в Петрозаводске.

Сегодня, 31 января, утром была проведена эвакуация в школе № 55 в Петрозаводске. Об этом сообщили в паблике учебного заведения.

Как уточнила директор школы Римма Ермоленко, угроза жизни и здоровью детей отсутствует. Кинологи и полицейские оперативно и тщательно обследовали здание, после чего дети вернулись к учебному процессу.

Напомним, ранее больницу в Петрозаводске проверили после сообщения о минировании.