В крупнейшем городском районе Петрозаводска завершилось строительство новой дороги

По словам Артура Парфенчикова, на Лососинском шоссе осталось лишь подключиться к сети и запустить троллейбусы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о завершении реконструкции Лососинского шоссе в Петрозаводске. По словам руководителя региона, подрядчик осталось лишь закончить работы по техприсоединению к электросетям и монтажу контактной сети.

«Напомню, что мы продлили не только саму дорогу на 1,3 км, но и троллейбусную линию. В администрации города готовы запустить троллейбусы по новому участку, как только сеть будет введена в эксплуатацию, — написал Артур Парфенчиков. — Построить современную городскую трассу — с освещением, тротуарами, велодорожками — смогли благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“, он был инициирован Президентом страны Владимиром Путиным».

Как уточнил глава Карелии, новая дорога повысит транспортную доступность и сократит пробки на активно развивающейся Древлянке.