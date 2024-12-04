В крупном маркетплейсе России можно будет сдавать товар в любом пункте выдачи

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Один из крупнейших маркетплейсов РФ изменил механизм возврата товаров.

Объединенная компания Wildberries и Russ вводит механизм возврата покупок с помощью QR-кодов, что позволит пользователям Wildberries возвращать товары на любом пункте выдачи заказов (ПВЗ), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. Теперь покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов», — рассказали в компании.

Как пояснили в пресс-службе, раньше вернуть купленные товары можно было только в том ПВЗ, где пользователь получал заказ. Изменения также упростят процедуру возврата для сотрудников пунктов выдачи, сокращая время обработки запросов и устраняя сложные мануальные операции.

Инструмент по формированию QR-кодов постепенно будет появляться у клиентов маркетплейса и в скором времени станет доступен для всех пользователей.