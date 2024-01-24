В крупном районе Петрозаводска пройдет ночная уборка снега

На Древлянке в ночь на 27 января пройдут снегоуборочные работы.

В ночь с пятницы на субботу в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на

Березовой аллее и улице Попова (четные стороны), сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.

«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками.

Обращаем внимание, что на данных улицах в ночное время запрещена остановка транспорта», — написали в группе.



Сотрудники Госавтоинспекции предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.