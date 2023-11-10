В крупном районе Петрозаводска снова отключат воду

Без холодной воды в субботу останутся полтора десятка домов в Октябрьском районе карельской столицы.

Об отключении холодного водоснабжения сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Планируется отключение холодного водоснабжения в домах №№ 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22 на ул. Бесовецкой, в домах №№. 40, 42 на Октябрьском проспекте, в домах №№ 3, 5 на улице Краснофлотской, уточнили в ЕДДС.

Холодной воды не будет из-за плановых работ на сетях 11 ноября с 9.00 до 20.00.

Работать будут специалисты АО «ПКС — Водоканал».