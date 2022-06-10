В Крыму нашли мертвыми детей, унесенных на матрасе в открытое море

В Крыму спасатели нашли мертвыми 4-летнего мальчика и 5-летнюю девочку, унесенных в открытое море на матрасе.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Следком Крыма.

По данным ведомства, по факту гибели детей возбудили уголовное дело. «Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что на пляже отсутствовали предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания. Следователи дадут оценку данному обстоятельству. Также Следком даст оценку исполнению родительских обязанностей семьями погибших.

О пропаже детей стало известно ранее 13 июня. Их унесло в открытое море на матрасе в результате порывистого ветра на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения.