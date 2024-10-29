В Крыму пригрозили национализировать финскую собственность на полуострове

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов предложил национализировать финскую собственность в Крыму.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в ответ на арест Финляндией российских активов может быть инициирована национализация финской собственности на полуострове. Данное заявление политик сделал в своем Telegram-канале.

«Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму. Этим и займемся. Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется. Он не виртуальный, а вполне реальный», – написал Константинов.

29 октября появилась информация о том, что в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму €4 млрд. Под арест попали Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также не менее пяти других объектов недвижимости, принадлежащих России. Предполагается, что это решение связано с иском украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Позже посольство России направило в министерство иностранных дел Финляндии ноту с решительным протестом против действий финских властей в отношении ареста российской недвижимости в стране. Об этом рассказала gazeta.ru.