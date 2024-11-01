В Курске прощаются с фронтовиком, освобождавшим Карелию от фашистов

В Курске прощаются с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Павловичем Щербаковым.
О прощании с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Павловичем Щербаковым рассказали в официальном паблике Олонецкого района.
Ему было всего 16, когда началась война. Анатолий Щербаков приписал себе 2 года, чтобы отправиться добровольцем на фронт защищать Родину: был уверен — без него стране врага не победить.
Он трижды был ранен, Победу встретил в госпитале. Анатолий Павлович освобождал от фашистских захватчиков Олонец и Олонецкий район.
Подвиги Анатолия Павловича отмечены десятками орденов и медалей и благодарностью Верховного главнокомандующего.
Службу в Вооружённых силах он продолжил и после войны, посвятив ей 40 лет.
Анатолий Павлович ушёл из жизни в 99 лет. «Светлая память…» — написали в сети.
Напомним, главными воспоминаниями Анатолия Павловича были годы военной молодости на Карельском фронте. Как говорил фронтовик, «Олонец — это яркий факел моей серошинельной фронтовой юности».
Анатолий Павлович ежегодно приезжал на День празднования освобождения Олонца и Олонецкого района от фашистских захватчиков. Он рассказывал подрастающему поколению о фронтовой жизни и призывал не забывать о боевых подвигах предков.
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