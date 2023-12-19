В квартале за Университетским городком в Петрозаводске установят трансформаторную подстанцию

Дополнительная подстанция для стабильного электроснабжения появится в квартале «Резервный».

Дополнительную трансформаторную подстанцию установят для стабильного электроснабжения квартала «Резервный», сообщили в паблике администрации Петрозаводска.



Как рассказали в группе, «Прионежская сетевая компания» планирует установить подстанцию до конца этой недели, а в течение следующей энергетики перераспределят нагрузку по существующим и дополнительно смонтированным линиям. Об этом сообщает Минстрой Карелии.



Первый замминистра строительства Павел Банковский и гендиректор «Прионежской сетевой компании» Игорь Ширшов 18 декабря встретились с жителями микрорайона. В декабре от них поступали многочисленные обращения о перебоях в электроснабжении, добавили в источнике.