В квартале за Университетским городком в Петрозаводске установят трансформаторную подстанцию

Дополнительная подстанция для стабильного электроснабжения появится в квартале «Резервный».
Дополнительную трансформаторную подстанцию установят для стабильного электроснабжения квартала «Резервный», сообщили в паблике администрации Петрозаводска.
Как рассказали в группе, «Прионежская сетевая компания» планирует установить подстанцию до конца этой недели, а в течение следующей энергетики перераспределят нагрузку по существующим и дополнительно смонтированным линиям. Об этом сообщает Минстрой Карелии.
Первый замминистра строительства Павел Банковский и гендиректор «Прионежской сетевой компании» Игорь Ширшов 18 декабря встретились с жителями микрорайона. В декабре от них поступали многочисленные обращения о перебоях в электроснабжении, добавили в источнике.
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