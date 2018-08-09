В квартиру к петрозаводчанину ворвались неизвестные и забрали вещи, угрожая ножом

В Петрозаводске совершено разбойное нападение, подозреваемые установлены.

Как в четверг сообщило республиканское МВД, инцидент произошел 4 августа.

В квартиру жителя Петрозаводска ворвались неизвестные и, угрожая ножом, похитили принадлежащее ему имущество. "Добычей злоумышленников стали несколько бутылок алкогольной продукции, портмоне с документами и мобильный телефон", - отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Личности подозреваемых установлены. Ими оказались четверо местных жителей.

"Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности и были судимы, и теперь вновь стали фигурантами уголовного дела. По месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного", - сообщили в МВД.

"Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, а в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в министерстве.