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Новости. Криминал
18:20, 09 Августа 2018
фото: gorod55.ru

В квартиру к петрозаводчанину ворвались неизвестные и забрали вещи, угрожая ножом

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В Петрозаводске совершено разбойное нападение, подозреваемые установлены.

Как в четверг сообщило республиканское МВД, инцидент произошел 4 августа.   

В квартиру жителя Петрозаводска ворвались неизвестные и, угрожая ножом, похитили принадлежащее ему имущество. "Добычей злоумышленников стали несколько бутылок алкогольной продукции, портмоне с документами и мобильный телефон", - отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Личности подозреваемых установлены. Ими оказались четверо местных жителей.

"Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности и были судимы, и теперь вновь стали фигурантами уголовного дела. По месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного", - сообщили в МВД.

"Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, а в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в министерстве.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петя
2018-08-09 18:28:29
Оригинально,даже не всех арестовали,т.е. будут "договариваться" с ограбленным....цирк ,да и только, в Америке по 20 лет получили бы....
Гость
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