В квартиру одинокого жителя Петрозаводска забрался непрошеный гость

Сотрудники уголовного розыска раскрыли квартирную кражу, совершенную подростком, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска обратился в полицию с заявлением о краже — входная дверь в квартиру 30-летнего петрозаводчанина, вернувшегося с работы, была взломана, а из квартиры пропали 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — им оказался подросток, знакомый с потерпевшим. Несовершеннолетний, знавший, что его знакомый живет один, подгадал время, когда хозяина не будет дома, забрался в квартиру и взял лежащие на подоконнике наличные.

Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по статье «кража».