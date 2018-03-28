В квитанциях по оплате ЖКУ исчезнет реклама

Совет Федерации поддержал закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за услуги ЖКХ.

Ранее закон был принят Госдумой и сначала сенаторы отказались его поддержать. Совет Федерации и Госдума приняли решение о создании согласительной комиссии. В итоге сенаторы концептуально согласились поддержать проект депутатов, сообщают "Вести Карелии".

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