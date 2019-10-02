В Лахденпохье депутат горсовета напал на главного редактора газеты

Инцидент произошел после состоявшей в Лахденпохья городской сессии, сообщается в паблике местной газеты "Вести Приладожья".

Как пишут "Вести Приладожья", 1 октября во время городской сессии редактор районной газеты и по совместительству депутат Лахденпохского районного совета Роман Захаров заявил, что за выступление на сессии в поддержку депутата Евгения Проворова в качестве нового главы города и соответственно делегата в районный совет гражданам предлагают деньги.

После услышанного, пишет местная пресса, Евгений Проворов высказал журналисту угрозу расправой прямо в зале заседания в присутствии приглашенных.

По словам журналиста, сначала он расценил сказанное Проворовым как оскорбление недовольного и разгневанного человека, однако Захаров и предположить не мог, что сразу после заседания депутат решится учинить реальную расправу.

"На улице неподалеку от городской администрации Евгений Проворов напал на редактора районной газеты, схватив его сзади за воротник куртки. На улице шёл сильный дождь, и благодаря тому, что одежда была мокрая, журналист смог выскользнуть из рук нападавшего. Проворов бросился вдогонку за жертвой, но догнать не сумел", - сообщается в газете.

"Вести Приладожья" будут следить за развитием ситуации. Также ситуацию на контроль взял и Союз журналистов Карелии.