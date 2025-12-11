В Лахденпохье кардинально преображается парк «Аурайоки»

В парке «Аурайоки» активно ведутся работы по комплексному благоустройству. Проект выходит на новый этап.
Как сообщает администрация района, для обновленной детской игровой зоны уже доставлено современное оборудование, монтаж которого начнется в ближайшее время. Параллельно реализуется несколько важных инфраструктурных проектов.
Так, обустраивается безопасный спуск: идет подготовка к бетонированию лестницы от Центра детского творчества, что сделает спуск в парк более удобным и безопасным. В парке начался монтаж малых архитектурных форм, которые добавят локации эстетики и уюта.
Важным этапом стало обустройство пешеходных путей с применением долговечной полимерной доски — современного и практичного материала.
Работы ведутся комплексно, что позволит в сжатые сроки полностью обновить популярную зону отдыха.
