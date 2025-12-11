РЕКЛАМА
Ипотека под 2 процента, помощь молодежи: Валентина Пивненко о том, как привлечь и удержать кадры в Арктике
11 декабря, 18:14
От героя Чеченской до убийцы с гранатомётом: за что посадили экс-депутата Карелии Тимура Зорнякова
10 декабря, 20:15
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50
Новости

Ушедший в отставку глава Питкярантского округа попался на необоснованном обогащении

07:59

Суд передал финские бронеколпаки времен войны в собственность Медвежьегорского района

07:37

В Лахденпохье кардинально преображается парк «Аурайоки»

07:20

Автомобиль с детьми перевернулся на трассе в карельском Заонежье

06:56

В Калевальском районе водолазы нашли тело пропавшего рыбака

06:35

МОК разрешил юным российским спортсменам вернуться в международный спорт

00:15

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Путин рассказал, когда в России снизится уровень бедности

22:05

Экс-директору Медвежьегорского интерната вынесен приговор за присвоение денег умерших постояльцев

21:28

Четырём карельским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России»

21:16

Пассажиры поездов в Петрозаводске сдали на переработку около 15 тысяч бутылок и алюминиевых банок

21:01

Разрушающийся барак в Петрозаводске не могут расселить уже 8 лет

20:30

Подозреваемых в кражах мужчин разыскивают в Кондопоге

20:01

В Карелии спустя 100 лет на древний вепсский храм вернули крест

19:21

В Кеми простятся с погибшим на СВО Романом Зайцевым

19:08

В России вводят новую меру поддержки для многодетных семей

18:52

Валентина Пивненко рассказала на Арктическом форуме, как привлечь молодежь на север

18:29

Карельские медики спасли петрозаводчанина после падения с пятого этажа

18:10

Акция «Вечер здоровья» вызвала «небывалый ажиотаж» среди петрозаводчан

17:43

«Амурские Тигры» обыграли «Динамо-Карелию» в серии бросков

17:22

Морозы до -12°С вернутся в Карелию 12 декабря

17:01

Министр финансов РФ Антон Силуанов провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

16:51

В России зафиксирован резкий рост заболеваемости свиным и гонконгским гриппами

16:42

Эксперты рассказали, что 50% жителей Карелии ищут новогоднюю подработку

16:15

Сортавальская стела претендует на звание лучшей во всероссийском конкурсе

16:02

Труп пожилой женщины обнаружили в закрытой квартире в Петрозаводске

15:48

Ветераны СВО из Карелии участвуют в форуме «Вместе победим!»

15:40

Водители, спровоцировавшие смертельное ДТП на автобусной остановке в Петрозаводске, получили условный срок

15:36

В Карелии внедрили современные методы хирургии увеличенной предстательной железы

15:32

В Минтрансе Карелии рассказали, когда пройдут ходовые испытания парома в Панозеро

15:14

Мужчина ножом изрезал незнакомца возле кафе в Кондопоге

14:55

МЧС Карелии предупредило о резком ухудшении погоды к вечеру четверга

14:40

В Пудожском районе автомобиль съехал с трассы и перевернулся

14:32

Вынесен приговор беломорскому эксгибиционисту, который приставал к восьми детям

14:13

В Петрозаводске арестован водитель без прав, устроивший ДТП

14:02

В городе Сортавала семья погибшего на производстве рабочего получит 1,3 млн рублей

13:35

Кондопожанин с «разбитым сердцем» ключами расцарапал автомобиль бывшей возлюбленной

13:13

Художественная подсветка украсила памятники в центре Петрозаводска

12:50

Уникальный карельский минерал из Заонежья получил международную регистрацию

12:32

Супруги Стафеевы из Сегежи отметили золотую свадьбу

12:17

От защитников Корелы до Андропова: Артур Парфенчиков представил Владимиру Мединскому идеи новых памятников

12:10

На участке трассы «Кола» полностью перекроют движение транспорта

12:02

В Карелии суд ограничил свободу гражданина на 7 месяцев за кражу паспорта

11:48

В подъезде жилого дома в городе Сортавала загорелся электрощит со счетчиками

11:28

Мужчину госпитализировали после ДТП в Пудожском районе

11:14

Назван размер социальных пенсий в России в 2026 году

11:00

Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки

10:55

В России выбрали слово года

10:44

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова введён карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

10:35

В Карелии открылся центр реабилитации после инсульта с новейшим оборудованием

10:25

Петрозаводчанка взяла в займы 450 тысяч рублей и перевела их мошенникам

10:14

Свыше 40 самолетов не смогли приземлиться в московских аэропортах в ночь на 11 декабря

09:58

Получивший 12 лет колонии Тимур Зорняков показал, как стрелял из гранатомета в бизнесмена Белугу

09:30

Житель Кемского района Николай Федоров погиб в ходе СВО

08:58

В Петрозаводске откроется выставка, воссоздающая атмосферу советского Нового года

08:39

«Сбормобиль» проедет по Петрозаводску в субботу

08:19

В Минспросвещения России назвали даты проведения школьных выпускных в 2026 году

08:02

Австралия первой в мире вводит запрет на использование соцсетей подростками

07:42

В «Паанаярви» обновят информацию о редких растениях и животных

07:22

Провалившегося под лед мужчину спасли в Карелии

07:03

Финские власти хотят создать особую экономическую зону на границе с Россией

06:42

Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»

00:10
В Лахденпохье кардинально преображается парк «Аурайоки»
Сегодня 07:20 Благоустройство
В парке «Аурайоки» активно ведутся работы по комплексному благоустройству. Проект выходит на новый этап.

фото: © Лахденпохский район

Как сообщает администрация района, для обновленной детской игровой зоны уже доставлено современное оборудование, монтаж которого начнется в ближайшее время. Параллельно реализуется несколько важных инфраструктурных проектов.

Так, обустраивается безопасный спуск: идет подготовка к бетонированию лестницы от Центра детского творчества, что сделает спуск в парк более удобным и безопасным. В парке начался монтаж малых архитектурных форм, которые добавят локации эстетики и уюта.

Важным этапом стало обустройство пешеходных путей с применением долговечной полимерной доски — современного и практичного материала.

Работы ведутся комплексно, что позволит в сжатые сроки полностью обновить популярную зону отдыха.

Ранее в сюжете: новое общественное пространство благоустроили в парке Удега на Птицефабрике.

